عرض مذهل لتخطي العقبة الأخيرة .. النصر يتجاوز الأهلي في سباق كاسيميرو

النصر والأهلي في صراع على لاعب الوسط البرازيلي

يبدو أننا وصلنا الأمتار الأخيرة في سباق الأندية السعودية للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

النصر والأهلي، وقد انضهم لهم مؤخرًا القادسية، يُحاولون التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا، والذي لم يحظ بموسم جيد في ناديه الإنجليزي خلال 2023-2024.

موقع "Caughtoffside" الإنجليزي نقل أخبارًا حصرية تُفيد بأن النصر تجاوز الأهلي في السباق بعدما توصل لاتفاق بالفعل مع كاسيميرو، حيث أكد ممثلوه للاعب أن التعاقد معهم يُمثل لهم أولوية كبرى فيما رحب نجم ريال مدريد السابق بالعودة لمزاملة كريستيانو رونالدو من جديد.

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الموقع أضاف أن النصر يستعد لتخطي العقبة الأخيرة وهي التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد حول قيمة الصفقة، مشيرًا إلى أنه يستعد لتقديم عرض يقترب من 90-100 مليون يورو لإنهاء الأمور لصالحه.

الإعلامي إكرم كونور كان قد أكد مؤخرًا أن كاسيميرو قد يحصل على 30 مليون يورو سنويًا حال انتقل للعب في دوري روشن السعودي.