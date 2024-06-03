نصراوي يكشف حقيقة رفض فهد بن نافل ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الهلال

موسم الانتخابات انطلق في الأندية السعودية

تعيش الأندية السعودية، خاصة الرباعي الكبير، خلال يونيو الجاري حُمى الانتخابات لمنصب رئيس المؤسسة غير الربحية وعضوية مجلس الإدارة، وقد بدأ المرشحون يتقدمون بأوراق ترشيحهم رسميًا بالفعل.

وفيما اتضحت الصورة في ناديي النصر والاتحاد، حيث استقال رئيس الأول مسلي آل معمر وأعلن نظيره في الثاني، أنمار الحائلي، انسحابه ودعمه للمرشح لؤي ناظر، مازال الغموض يُحيط بموقف فهد بن نافل وخالد العيسى في الهلال والأهلي على الترتيب.

الكثير من الإشاعات طالت مستقبل رئيس الهلال تحديدًا، حيث تحدث البعض عن رغبته الانسحاب من المشهد في النادي العاصمي ومنحه الفرصة لمرشح جديد ليتولى زمام المسؤولية، لكن الإعلامي عبد العزيز المريسل نفى ذلك الأمر تمامًا.

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الإعلامي النصراوي أكد أن بن نافل سيترشح لفترة جديدة وسيفوز بها لامحالة ودون أي منافسة، إذ كتب عبر منصة إكس "خاص | مع احترامي للمصادر الهلالية اللي تقول فيه شخصيات بديلة لفهد بن نافل لتولي رئاسة المؤسسة غير الربحية فحسب مصادري أن فهد بن نافل سيتقدم لترشيح نفسه وسيكسب دون اي منافسة".

يُشار إلى أن بن نافل حقق العديد من النجاحات خلال فترة رئاسته للهلال، آخرها التتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.