“قدمنا كل شيء”.. نجم النصر يعتذر لجماهيره!

رسالة من نجم النصر لجماهير فريقه...

وجه أيمن يحيى، لاعب نادي النصر، رسالة اعتذار إلى جماهير فريقه، عقب نهاية الموسم، الذي فشل فيه العالمي في تحقيق أي لقب.

وانتهى موسم النصر، مساء يوم الجمعة الماضي، بخسارة لقب كأس الملك، امام الهلال، بركلات الترجيح، لينهي الفريق الموسم، دون تحقيق أي بطولة.

وكتب اللاعب السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": " جماهير النصر العاشقة يعلم الله قدمنا كل شي علشان نسعدكم لكن قدر الله وماشاء وفعل".

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وتابع: " بإذن لله العوض بالجاي وسامحوني لو حصل مني أي تقصير".

وكان النصر، قد أنهى الدوري في المركز الثاني، وودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي امام العين الإماراتي، ثم خسر كأس السوبر وكأس الملك لحساب الهلال، بينما حصد لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مطلع الموسم المنقضي.