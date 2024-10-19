أخبار النصر اليوم | مفاجأة كبرى من شركة سيارات شهيرة .. ومدرب الشباب يستغل رونالدو للدفاع عن حمد الله!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق التاسع عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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مفاجأة كبرى في النصر بعد حسم ديربي الشباب
أفاد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بمفاجأة في نادي النصر، أعقاب ليلة الفوز الثمين على الشباب، في ديربي الرياض، الذي انتهى بالفوز (2-1)، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وأوضح العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن وكالة BMW سلمت اليوم، الدفعة الأولى لنادي النصر، وينتظر تسليم الدفعات الأخرى خلال الأيام المُقبلة.
وفي سياق متصل، قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا، استعدادًا لملاقاة الاستقلال الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري النخبة الآسيوية.
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"انظروا إلى كريستيانو رونالدو" .. مدرب الشباب يكشف حقيقة "استهتار" عبدالرزاق حمدالله في ركلة الجزاء ضد النصر
أشاد البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالمستوى الذي ظهر به لاعبيه، على الرغم من الخسارة أمام النصر.
رغم الفوز على الشباب .. ستيفانو بيولي يكشف "معاناة" النصر ويؤكد: كنا سننهي المباراة في تلك اللقطة!
أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بالحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق، بعد فوزه الصعب على الشباب بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض.
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لا تأمن لدغات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى ولو كان في أسوأ حالاته الفنية والبدنية؛ هذا ما يجب أن يعلمه أي منافس للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
الشباب ضد النصر | الدفاع فعل كل شيء "سجل وأخطأ ومنح ركلتي جزاء" .. وستيفانو بيولي يلعب بالنار مع بينتو!
نصف ساعة كانت كفيلة بكل شيء، لتصنع مباراة رائعة، انتهت بفوز النصر على مضيفه الشباب، بنتيجة (2-1)، في ديربي الرياض الذي أقيم على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
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