الشباب ضد النصر | الدفاع فعل كل شيء "سجل وأخطأ ومنح ركلتي جزاء" .. وستيفانو بيولي يلعب بالنار مع بينتو!

النصر يفوز على الشباب في ديربي ممتع ..

نصف ساعة كانت كفيلة بكل شيء، لتصنع مباراة رائعة، انتهت بفوز النصر على مضيفه الشباب، بنتيجة (2-1)، في ديربي الرياض الذي أقيم على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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قمة كروية أوفت بكل وعودها، شهدت تقدم إيمريك لابورت بهدف أول للنصر في الدقيقة 69، ثم تسبب علي الحسن بهدف تعادل للشباب، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 90، فيما نال النصر ركلة جزاء، سجل منها كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وشهدت المباراة، طرد مدافع النصر محمد سيماكان، في الدقيقة 90+12، للإنذار الثاني، وإصابتين من نصيب نواف بوشل ويانيك كاراسكو، فضلًا عن إهدار عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، لركلة جزاء في الدقيقة 90+13 من عمر المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى وصافة جدول دوري روشن، بفارق 4 نقاط عن الهلال، الذي حافظ على العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول مباراة الشباب والنصر في ديربي الجولة السابعة من دوري روشن..