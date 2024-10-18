رغم الفوز على الشباب .. ستيفانو بيولي يكشف "معاناة" النصر ويؤكد: كنا سننهي المباراة في تلك اللقطة!

النصر يعاني رغم فوزه المثير على الشباب..

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بالحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق، بعد فوزه الصعب على الشباب بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض.

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النصر حقق الانتصار في قمة مثيرة أوفت بكل وعودها، بعدما أحرز إيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، ثنائية الأصفر في الدقيقتين 69 و90+6، فيما وقع علي الحسن على هدف الشباب بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90، بينما تم احتساب ركلتي جزاء، سجلها رونالدو بنجاح، وأهدرها عبد الرزاق حمد الله مع الشباب في الثواني الأخيرة.

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ورغم الانتصار، إلا أن بيولي، في حديثه عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن النصر لا يزال يعاني من الصعوبات في بعض الخطوط، بينما تعهد بأن الفريق سيحافظ على عطائه في المستقبل، كما أكد أن الفريق سيبذل كل جهوده في المباراة المُقبلة أمام الاستقلال الإيراني، من أجل مواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام المواجهة الثلاثاء المُقبل، على ملعب راشد في دبي.

وتحدث بيولي عن هدف النصر الذي أحرزه ساديو ماني في الدقيقة 83 بكرة رأسية في الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، معلقًا بقوله إن النصر كان قريبًا من حسم المباراة بعد ذلك الهدف، ولكن بعد قرار الإلغاء، حصل الشباب على الثقة، والتي تكللت بتسجيل هدف التعادل.

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ونوه مدرب النصر بأن رتم المباراة كان عاليًا، في ظل قصر فترات الراحة بين المباريات، فضلًا عن تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم أثناء فترة الراحة.

ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع.