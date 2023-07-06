أخبار النصر اليوم | مطاردة نجوم برشلونة .. وقرار أندري أونانا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 6 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس "الموافق السادس من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

أحمد الغامدي في برشلونة .. 4 أسماء مرشحة للانضمام إلى النصر

يتجوّل أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، في أوروبا حاليًا؛ من أجل ضم أبرز نجوم العالم، إلى الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

7 عروض لـ"صفقة الحلافي الضخمة" .. ومستقبله مع النصر في يد لويس كاسترو

تلقى أحد لاعبي نادي النصر، 7 عروض رسمية؛ للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

النصر يعلن عن مدربه الجديد رسميًا

كشف نادي النصر بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

من هو لويس كاسترو مدرب النصر الجديد؟ وما راتبه؟

أخيرًا وبعد طول انتظار.. كشف نادي النصر، عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

حسم قراره .. أندري أونانا يختار بين النصر ومانشستر يونايتد

رد الحارس الكاميروني أندري أونانا، على عرض نادي النصر؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

تفاصيل جديدة في أزمة النصر وحكيم زياش .. سر صادم وراء فشل الصفقة

لا حديث بين جماهير نادي النصر حاليًا، إلا على سبب فشل انتقال النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي، إلى فريقهم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

صندوق الاستثمار متهم أم ضحية؟ .. "3 نجوم يرفضون الهلال" والعين على النصر

"صندوق الاستثمار متهم فيما يحدث لنادي الهلال أم أنه مجرد ضحية؟".. سؤال تم طرحه بقوة، بعد التغريدات المثيرة للجدل، التي خرج بها الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، المقرب من بيت الزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" (طالع التفاصيل).

بعد كثرة الاتهامات .. "يجب على صندوق الاستثمارات ترك الرباعي الكبير!"

عانى صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الفترة الماضية، من كثرة الاتهامات من جانب جماهير الأندية التي يدعمها خلال الفترة الحالية، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي (طالع التفاصيل).