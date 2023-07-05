صندوق الاستثمار متهم أم ضحية؟ .. "3 نجوم يرفضون الهلال" والعين على النصر

ماذا يحدث مع الهلال في الصيف الحالي؟

"صندوق الاستثمار متهم فيما يحدث لنادي الهلال أم أنه مجرد ضحية؟".. سؤال تم طرحه بقوة، بعد التغريدات المثيرة للجدل، التي خرج بها الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، المقرب من بيت الزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

صندوق الاستثمار السعودي استحوذ على 75% من أسهم الرباعي العملاق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ كأولى خطوات خصخصة الأندية، في المملكة.

الحارثي ألمح في البداية، إلى تورط صندوق الاستثمار، في ضياع الصفقات من الزعيم الهلالي؛ بالقول: "فاوضوا لفريق الهلال (ليونيل ميسي ونيمار وبرناردو سيلفا) ولكنهم رفضوا.. وفاوضوا للاتحاد (كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا) فوافقوا.. وفاوضوا للنصر (كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش) ليوافق الثنائي.. وفاوضوا للأهلي (إدوارد ميندي) فوافق".

لكن.. بعد اتهامات الإعلامي الرياضي، غير المباشرة لصندوق الاستثمار، اتجه بعد ذلك إلى تلميحات بتورط النصر، في إفساد صفقات الهلال والأندية المنافسة.

وقال سلطان الحارثي: "يوجد نادي سعودي، دخل في أغلب صفقات منافسيه لـ(التخريب) فقط!!.. المسؤولون يفترض عليهم التدخل؛ لإيقاف (عبث) ذلك النادي".

هذه التغريدة، تأتي بالتزامن مع دخول نادي النصر، في الفترة الماضية، في منافسة مع الهلال، على صفقتي سيلفا والإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان برشلونة الإسباني.