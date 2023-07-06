النصر يعلن عن مدربه الجديد رسميًا

أخيرًا.. النصر يحسم ملف المدرب الجديد

كشف نادي النصر بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر أقال مدربه الفرنسي السابق رودي جارسيا، في شهر أبريل 2023، وعيّن الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بدلًا منه وقتها وبشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الرياضي الماضي.

وأعلن النصر في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي.

وأشار العالمي، إلى توقيع كاسترو البالغ من العمر 61 سنة، على عقود تربطه بالفريق الأول لمدة موسمين، حتى 30 يونيو من عام 2025.

كاسترو قاد العديد من الفرق؛ أبرزها الفئات السنية لبورتو البرتغالي، بالإضافة إلى الناديين المحليين فيتوريا جيماريش وريو آفي، وشاختار دونتسيك الأوكراني، كما خاض تجربة في منطقة الشرق الأوسط، مع الدحيل القطري.

وحقق المدير الفني البرتغالي، بطولتي الدوري الأوكراني مع شاختار في موسم 2019-2020، وكأس أمير دولة قطر مع الدحيل في 2021-2022.