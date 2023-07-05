حسم قراره .. أندري أونانا يختار بين النصر ومانشستر يونايتد

اختار النصر أمام مانشستر يونايتد؟!

رد الحارس الكاميروني أندري أونانا، على عرض نادي النصر؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أونانا البالغ من العمر 27 سنة، يرتبط بعقد مع إنتر الإيطالي، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث رحب النادي بالاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل مبلغ 60 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، رفض الحارس الكاميروني، الانضمام إلى الفريق النصراوي، مفضلًا نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عليه؛ على الرغم من أن عرض قلعة العالمي، يتفوق من الناحية المالية.

وكشفت الصحيفة، عن أن يونايتد لم يتوصل إلى أي اتفاق مع إنتر - حتى الآن -؛ حيث توقف عرض العملاق الإنجليزي عند 50 مليون يورو، لشراء أونانا، بينما يتمسك النادي الإيطالي، بالمبلغ الذي حدده سابقًا "60 مليونًا".

جدير بالذكر أن أندري أونانا، انضم إلى إنتر في صيف 2022، قادمًا من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي؛ حيث استقبل 36 هدفًا في 41 مباراة رسمية، خلال الموسم الرياضي الماضي، بينما حافظ على نظافة شباكه 19 مرة.