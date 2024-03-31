أخبار النصر اليوم | لويس كاسترو يسخر من صحفي وقرار غريب قبل ديربي الهلال في السوبر!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ31 من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رونالدو ينافس على جاهزة الأفضل

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس، التي يتم اختيار الفائز بها من خلال تصويت الجماهير عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

واختار الرابطة البرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد، والكاميروني كارل توكو إيكامبي من الاتفاق.

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"قهر الرجال" .. تركي الضبعان يشكو ويعيد ذكرى محمد أبو جبل مع النصر بعد هزيمة الطائي!

شبه تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي، ما تعرض له فريقه أمام النصر بـ"قهر الرجال"، شاكيًا الظلم التحكيمي الذي اعتبر أنه نحر كتيبته. (طالع التفاصيل)

لويس كاسترو يسخر من عودة "أحمد الغامدي" .. ويُبدي إحباطه من الهلال!

سخر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، من نسب فضل فوز فريقه على الطائي بخماسية لعودة أحمد الغامدي ليكون مدير فريقه خلال الفترة الحالية. (طالع التفاصيل)

"هل القانون صحيح؟" .. مدرب الطائي يُثير الجدل بعد خماسية النصر!

أثار لوريان ريجيكامب مدرب نادي الطائي الجدل، بعد تصريحاته عقب خسارته أمام النصر بخماسية، في بطولة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | "أمام غرفة ملابسهم" .. تصرف غريب من رئيس الطائي مع حكام مباراة النصر!

قام تركي الضبعان رئيس نادي الطائي بتصرف غريب، أمام غرفة الحكام، عقب مباراة فريقه أمام نادي النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

النصر ضد الطائي| لا أمان لرونالدو أبدًا .. وممنوع العبث مع صاروخ ماديرا يا ميتروفيتش!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الطائي؟ (طالع التفاصيل)

النصر ضد الطائي | عاد العالمي الممتع .. ولكن بقي العيب الخطير كما هو!

نجح نادي النصر في العودة مرة أخرى إلى المستوى الذي اعتادت عليه الجماهير منذ بداية الموسم، باستثناء الفترة التي كانت قبل التوقف الأخير، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على الطائي، ولكن بقيت العيوب كما هي! (طالع التفاصيل)

لغم يهدد بانفجار .. الهلال والنصر يتفقان على قرار غير متوقع قبل السوبر السعودي!

فجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمباراة الهلال والنصر المقررة، 8 أبريل المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"فلينظر إلى كريستيانو رونالدو ونيمار" .. البلوي يهدد بنزيما بسحب شارة الاتحاد وتميمة حمد الله!

هاجم الناقد الرياضي حامد البلوي، النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يقدم أي إضافة للفريق مثلما يفعل زميله السابق كريستيانو رونالدو مع النصر. (طالع التفاصيل)

مسلسلات ولكن كروية | "أعلى نسبة مشاهدة" .. ملايين رونالدو لا تساوي شيئًا أمام فضائح نيمار وتلقيح سالم الدوسري!

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع. (طالع التفاصيل)

بقرار من لويس كاسترو .. النصر يعرض 8 لاعبين لـ"البيع" دفعة واحدة

يستعد مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، لعرض 8 لاعبين لـ"البيع" دفعة واحدة، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

رعاية سالم الدوسري وعلي البليهي للأيتام ومحمد نور مع "الرجل المسن" .. الأعمال الخيرية في حياة نجوم الكرة السعودية

"ما خفي كان أعظم" عبارة اعتدنا في البلاد العربية على ترديدها في المواقف السلبية، عندما يُكشف جانب "سيئ" من حياة أحدهم، ويتوقع البعض أن ما يخفيه أسوأ بكثير، لكننا ظلمناها بتحجيمها بهذه الطريقة! (طالع التفاصيل)

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