"هل القانون صحيح؟" .. مدرب الطائي يُثير الجدل بعد خماسية النصر!

تعرف على ما قاله مدرب الطائي!

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أثار لوريان ريجيكامب مدرب نادي الطائي الجدل، بعد تصريحاته عقب خسارته أمام النصر بخماسية، في بطولة دوري روشن السعودي.

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وقال ريجيكامب خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة كانت ذات وجهين، لعبنا بشكل متحدي حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبنا، وكانت لدينا ركلة جزاء غير محتسبة".

وواصل مدرب الطائي تصريحاته قائلًا: "أريد أن أسألكم هل القانون صحيح؟ بأن يعود الحكم إلى تقنية VAR، من أجل إشهار بطاقة صفراء؟ وبعد هذه الحالة اختلفت المباراة".

وأضاف ريجيكامب: "كنا ننافس النصر حتى حالة الطرد، وهناك لمسة يد وركلة جزاء لنا لم تحتسب، أنا هنا لا أنتقد أحد بل أبدي رأيي فقط".

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وحصل فيرجيل ميسيدجان مهاجم الطائي على كارت أصفر أمام النصر في الدقيقة 14 بسبب خطأ، ثم بعد تدخله بعنف على الكولومبي دافيد أوسبينا حارس العالمي، عاد الحكم إلى تقنية "VAR"، ليُشهر له البطاقة الصفراء الثانية ويطرده بالدقيقة 36، في الوقت الذي كانت النتيجة فيه تُشير إلى التعادل بهدف لمثله.

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