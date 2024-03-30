النصر ضد الطائي | عاد العالمي الممتع .. ولكن بقي العيب الخطير كما هو!

النصر انتصر وأمتع جماهيره، ولكن تبقى هناك مشكلة!

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نجح نادي النصر في العودة مرة أخرى إلى المستوى الذي اعتادت عليه الجماهير منذ بداية الموسم، باستثناء الفترة التي كانت قبل التوقف الأخير، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على الطائي، ولكن بقيت العيوب كما هي!

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وحقق نادي النصر الفوز على الطائي بخماسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُعيد ذكريات النتائج الكبيرة والمستوى الرائع لجماهيره.

وشهدت الفترة التي سبقت التوقف الدولي الأخير، تراجع في مستوى لاعبي النصر وأيضًا النتائج، تسببت في الابتعاد عن الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، وأيضًا الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

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عودة النصر المعهود مع كاسترو

ظهر فريق النصر في مباراة الطائي بمستوى رائع، بين تحركات اللاعبين التي كان يفتقدها، واللياقة البدنية العالية التي كانت قد تراجعت مؤخرًا ليستعيد اللاعبين ما كانوا يفتقدوه.

يُعد كلمة السر في عودة النصر لهذا المستوى، استفاقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي تمكن من أن يعود هو الآخر للمستوى الذي اعتاد الجميع عليه.

مارسيلو لعب دوره على أكمل وجه، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، ومع تألقه عادت الجمل الفنية والتكتيكية التي كان يفتقدها العالمي مؤخرًا.

يبدو أن المدرب لويس كاسترو استطاع أن يُعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى، خلال التوقف الأخير، حيث نجح في رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأيضًا حل جميع المشاكل التي كانت تواجه الفريق.

العيب الخطير بقي كما هو!

على الرغم من قدرة النصر من استعادة رونقه ومستواه من جديد، إلا أن العيب الخطير الذي لازمه منذ بداية الموسم مازال يُطارده، وهو قلة التنظيم الدفاعي!

بعد أن تقدم النصر بالهدف الأول في مرمى الطائي عن طريق البرتغالي أوتافيو بالدقيقة 20، لم تمر سوى دقيقتين فقط حتى تمكن الطائي من تسجيل هدف التعادل.

لم يستطع مدافعي النصر من التمركز بشكل جيد، ليُكلف فريقهم هدف التعادل، ولولا نجاح عبد الرحمن غريب من تسجيل هدف التقدم بنهاية الشوط الأول، لكانت المباراة ستكون أصعب على العالمي.

لويس كاسترو اعترف بنفسه أكثر من مرة أن فريقه يُعاني من مشاكل دفاعية تتعلق بالتمركز وغيره، ولكنه لم يستطع أيضًا حلها، لتستمر رغم عودة العالمي لمستواه المعهود.

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