رعاية سالم الدوسري وعلي البليهي للأيتام ومحمد نور مع "الرجل المسن" .. الأعمال الخيرية في حياة نجوم الكرة السعودية

لمحة تقول القليل وتخفي الكثير من الخير في حياة النجوم..

SHAHID

"ما خفي كان أعظم" عبارة اعتدنا في البلاد العربية على ترديدها في المواقف السلبية، عندما يُكشف جانب "سيئ" من حياة أحدهم، ويتوقع البعض أن ما يخفيه أسوأ بكثير، لكننا ظلمناها بتحجيمها بهذه الطريقة!

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فيمكننا تطبيقها على الجانب الإنساني في حياة نجوم الكرة -على سبيل المثال لا الحصر- فحقًا "ما خفي كان أعظم"، انكشف القليل جدًا من هذا الجانب، خاصةً من ناحية التبرعات المالية ودعم المحتاجين، وبقى الكثير في الخفاء بين العبد وربه.

وبالتزامن مع الشهر الكريم "رمضان المبارك" نستعرض في السطور التالية بعض الأعمال الخيرية التي كُشفت من حياة نجوم الكرة السعودية، والموثقة بشكل رسمي، بعيدًا عن المزاعم التي تتردد والتي هي كثيرة جدًا بالطبع، لكن دون أدلة..

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