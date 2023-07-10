أخبار النصر اليوم | قرار غريب في صفقة فوفانا .. ومستقبل حكيم زياش ودي خيا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الإثنين "الموافق 10 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

بعد رفض النصر .. السعودية قد تحول هذه الصفقة إلى الأهلي بدلًا من رياض محرز!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اختار صندوق الاستثمارات السعودية، النجم العالمي "البديل"، في حال فشلت صفقة انتقال الساحر الجزائري رياض محرز، إلى النادي الأهلي (طالع التفاصيل).

ما بين النصر وأوروبا .. مستقبل ياسين بونو بعيد عن إشبيلية

مازال النصر يسعى جاهدًا لضم حارس مرمى جديد بعد الانتكاسة الصحية التي أصابت دافيد أوسبينا وأجبرته على الخضوع لجراحة أخرى ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وقد حدد النادي عددًا من الأهداف أبرزها دافيد دي خيا وياسين بونو (طالع التفاصيل).

بطلب من لويس كاسترو .. قرار غريب من النصر بشأن سيكو فوفانا

اتخذت إدارة النصر قرارًا غريبًا بشأن المفاوضات مع سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي، وذلك بناءً على طلب من المدرب الجديد لويس كاسترو (طالع التفاصيل).

دافيد دي خيا على أبواب نادي النصر

بات الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، يفضل دي خيا، الانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في نادي النصر، عن أي فريق سعودي آخر.

خدعوك فقالوا .. الأقوى هجوميًا يفوز بالدوري السعودي!

الصفقات الهجومية هوس لدى أندية دوري روش السعودي، ولذا نادرًا ما تجد فريقًا في السعودية يضم لاعبين محليين في تشكيله الأساسي، الجميع يعتمد على الأجانب في مراكز المهاجم والجناح وصانع اللعب .. لكن هذا يضمن لهم التفوق والفوز بالألقاب؟ لا أبدًا! (طالع التفاصيل).

ما هي أكبر الهزائم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

يشتهر الدوري السعودي، بالإثارة والتنافس الشديد بين كافة الفرق على مدار التاريخ، فالمستويات متقاربة والجميع يسعى دائمًا إلى تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير (طالع التفاصيل).

ذبح حاشية والسير 450 كم .. تحديات أعلنها الإعلاميون السعوديون

مع اشتعال المنافسة في ملاعب كرة القدم السعودية بين اللاعبين والأندية، من أجل تحقيق البطولات والإنجازات خلال السنوات الماضية، هناك منافسة من نوع آخر بين الإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا القنوات الفضائية (طالع التفاصيل).