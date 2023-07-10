بعد رفض النصر .. السعودية قد تحول هذه الصفقة إلى الأهلي بدلًا من رياض محرز!

مفاجأة كبرى في ميركاتو النادي الأهلي الصيفي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اختار صندوق الاستثمارات السعودية، النجم العالمي "البديل"، في حال فشلت صفقة انتقال الساحر الجزائري رياض محرز، إلى النادي الأهلي.

السعودية تحاول منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع محرز من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إلا أن الأخير، يتمسك - حتى الآن - ببقاء اللاعب، بين صفوفه.

ووفقًا لشبكة "CBS Sports"، سيحاول صندوق الاستثمارات، إقناع النجم المغربي حكيم زياش، بالانضمام إلى النادي الأهلي، كبديل لصفقة محرز.

وكشفت الشبكة، عن أن هذه المحاولات؛ تأتي في أعقاب رفض زياش، الانضمام إلى نادي النصر، مقابل 15 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد؛ بعد الخلافات الأخيرة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن اتفاق السعودية مع نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يملك عقد النجم المغربي، لا يزال قائمًا حتى الآن؛ حيث يتم العمل - حاليًا - على إقناع اللاعب، بالانضمام إلى قلعة الراقي، بدلًا من النصر.

جدير بالذكر أن مصادر مقربة من حكيم زياش، اتهمت في تصريحات خاصة لموقع "GOAL"، نادي النصر بـ"ترويج" شائعات معاناة اللاعب من إصابة مزمنة؛ لتقليل بعض شروط العقد.