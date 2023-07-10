ما بين النصر وأوروبا .. مستقبل ياسين بونو بعيد عن إشبيلية

نجم المغرب مطلوب في الدوري السعودي وعدد من أندية القارة العجوز

مازال النصر يسعى جاهدًا لضم حارس مرمى جديد بعد الانتكاسة الصحية التي أصابت دافيد أوسبينا وأجبرته على الخضوع لجراحة أخرى ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وقد حدد النادي عددًا من الأهداف أبرزها دافيد دي خيا وياسين بونو.

صحيفة آس الإسبانية نشرت تقريرًا مفصلًا حول حارس المرمى المغربي، مشيرة إلى أن مستقبله على الأرجح سيكون بعيدًا عن إشبيلية الموسم القادم، خاصة مع تأثير الدومينو المتوقع في حراسة المرمى لعدد من الأندية الأوروبية هذا الصيف.

الصحيفة أفادت أن المسؤولين في النادي الأندلسي لديهم قناعة تامة بصعوبة التمسك بالحارس صاحب الـ32 عامًا خاصة في ظل التحركات المتوقعة لحراس المرمى الناشطين في أوروبا، حيث أفادت أن انتقال أندريه أونانا من إنتر إلى مانشستر يونايتد لتعويض الراحل دافيد دي خيا سيفتح أبواب النيرادزوري للحارس المغربي.

إنتر ليس الوحيد المهتم بخدمات بونو حسب آس، بل كذلك توتنهام والنصر السعودي الذي سبق أن تواصل معه بواسطة كريستيانو رونالدو إلا أنه لم يحصل على إجابة إيجابية، إذ رفض اللاعب مفضلًا البقاء في أوروبا لعدة سنوات أخرى.

آس ذكرت أخيرًا أن إشبيلية يُقدر سعر اللاعب المرتبط معه بعقد حتى عام 2025 بـ20 مليون يورو، ولم تستبعد أي من الخيارات المتاحة لمستقبله وأبرزها النصر.