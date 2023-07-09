ما هي أكبر الهزائم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

تعرف على أكبر الهزائم في تاريخ مباريات الدوري السعودي للمحترفين...

يشتهر الدوري السعودي، بالإثارة والتنافس الشديد بين كافة الفرق على مدار التاريخ، فالمستويات متقاربة والجميع يسعى دائمًا إلى تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.

وعلى مدار التاريخ استمتعنا بمباريات الدوري السعودي المثيرة، خاصة التي تكون مليئة بالأهداف، وتقدم للمشاهد وجبة كروية دسمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر الهزائم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ما هي أكبر هزيمة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

شهد موسم 2011-2012، أكبر نتيجة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي جمعت بين القادسية والاتحاد، وحينها فاز العميد بثمانية أهداف دون رد على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي موسم 2010-2011، اهتزت شباك أحد الفرق ثمان مرات أيضًا، وكان فريق الحزم، عندما خسر من الوحدة بثمانية أهداف مقابل هدف.