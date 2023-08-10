أخبار النصر اليوم | قتال مدافع فلامنجو .. و"فيلم هندي" يُنقذ العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق العاشر من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق العاشر من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رغم قلق الإصابة .. تحرك مفاجئ من العويس بعد تأهل الهلال للنهائي العربي

صعد الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولكن بعد خسارته لحارسه الأساسي عبد الله المعيوف، الأمر الذي جعل الحارس البديل المصاب محمد العويس يتحرك بشكل مفاجئ! "اقرأ التفاصيل"

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يقصد النصر؟ رسالة قوية من البليهي بعد التأهل لنهائي كأس الملك سلمان

لا يترك المدافع علي البليهي أي مناسبة تمر مرور الكرام، إلا ويترك بصمة يتحدث عنها الجميع، آخرها بعد تأهل فريقه الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر. "اقرأ التفاصيل"

حل مثالي للعالمي .. مدافع فلامنجو يقاتل من أجل الانتقال إلى النصر!

على الرغم من مرور وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن نادي النصر لم يحل أزمته الدفاعية حتى الآن، بعد رحيل النجم الإسباني ألفارو جونزاليس، بنهاية عقده بعد نهاية الموسم الماضي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد التأهل للنهائي .. رسالة نارية من جمهور النصر إلى الهلال

تأهل النصر والهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد نجاح الثنائي في عبور نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي والشباب. "اقرأ التفاصيل"

كاسترو يطلب هذه الصفقة في النصر رسميًا .. ويؤكد: "نعم تاليسكا سيرحل ولكن!"

اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بطلبه صفقة هامة، من مجلس إدارة مسلي آل معمر، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

ساديو ماني الغطاس ينقذ النصر بـ"فيلم هندي ناجح" من إخراج كريستيانو رونالدو

مثل الأفلام الهندية التي تحتوي على كثير من الأشياء غير الواقعية ولكنها تحقق نجاحات وإيرادات عالية؛ هكذا خرج النصر السعودي، من مواجهة الشرطة العراقي، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. "اقرأ التفاصيل"

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