يقصد النصر؟ رسالة قوية من البليهي بعد التأهل لنهائي كأس الملك سلمان

أحمد رفعت
Ali Al-Bulaihi - Hilal - Wydad 2023Al Hilal Twitter
كأس العرب للأندية الأبطالالهلال vs النصرثقافةالهلالالنصرعلي البليهي

ماذا فعل البليهي بعد تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

لا يترك المدافع علي البليهي أي مناسبة تمر مرور الكرام، إلا ويترك بصمة يتحدث عنها الجميع، آخرها بعد تأهل فريقه الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان، بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في نصف النهائي، مساء أمس الأربعاء.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه علي البليهي وهو يتحدث إلى كاميرا الناقل الرسمي للبطولة، ويقول: "نشوفكم في النهائي إن شاء الله".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

البعض فسر أن رسالة البليهي هي تحدي للغريم التقليدي النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما بنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

119229 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 66705كريم بنزيما
  • 6413خاليدو كوليبالي
  • 8711روبرتو فيرمينو
  • 5165نجولو كانتي
  • 11691مارسيلو بروزوفيتش
  • 20544صفقة أخرى
119229 الأصوات