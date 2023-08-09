حل مثالي للعالمي .. مدافع فلامنجو يقاتل من أجل الانتقال إلى النصر!

هل يحسم النصر صفقة المدافع الجديد قبل انطلاق الموسم؟

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على الرغم من مرور وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن نادي النصر لم يحل أزمته الدفاعية حتى الآن، بعد رحيل النجم الإسباني ألفارو جونزاليس، بنهاية عقده بعد نهاية الموسم الماضي.

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النصر يعتمد في خط الدفاع على عبد الإله المالكي، وعبد الله مادو، بالإضافة إلى علي لاجامي، ويحتاج إلى مدافع أجنبي "سوبر" لاستكمال صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وأشار الصحفي أحمد رجب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن المدافع البرازيلي ليو بيريرا وافق على الانتقال إلى نادي النصر، ويُريد أن تتم الصفقة.

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وأضاف رجب، أن بيريرا سيضغط على مسؤولي فريقه فلامنجو البرازيلي، من أجل الموافقة على العرض المقدم من نادي النصر.

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ومن المنتظر أن يقوم النصر بحسم صفقة المدافع البرازيلي ليو بيريرا خلال الأيام المقبلة، حيث يستعد الفريق لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وبعدها يبدأ مشواره في دوري روشن السعودي مباشرة.

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