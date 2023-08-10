رغم قلق الإصابة .. تحرك مفاجئ من العويس بعد تأهل الهلال للنهائي العربي

هل يُشارك العويس أمام النصر؟

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صعد الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولكن بعد خسارته لحارسه الأساسي عبد الله المعيوف، الأمر الذي جعل الحارس البديل المصاب محمد العويس يتحرك بشكل مفاجئ!

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المعيوف حصل على كارت أحمر خلال مباراة نصف النهائي بين الهلال والشباب، ستجعله يغيب عن المباراة النهائية أمام النصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن العويس غادر مقر نادي الهلال في الرياض، متوجهًا إلى الطائف من أجل الالتحاق ببعثة الفريق، رغم معاناته من إصابة مُقلقة.

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وأضافت الصحيفة أن العويس سيخضع لاختبارات ستحدد جاهزيته للمشاركة في مباراة الهلال أمام النصر، بنهائي كأس الملك سلمان، بعدما قطع مرحلة من العلاج التأهيلي.

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ويُعاني العويس من إصابة في الكتف، جعلت البعض يؤكد على أنها قد تجعله لا يستطيع المشاركة في الموسم الجديد 2023-2024، ولكن خرجت تقارير تؤكد على أنه سيكون قادرًا على المشاركة قريبًا.

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