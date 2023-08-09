كاسترو يطلب هذه الصفقة في النصر رسميًا .. ويؤكد: "نعم تاليسكا سيرحل ولكن!"

لويس كاسترو يرد على أهم الأسئلة بعد التأهل إلى النهائي العربي

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اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بطلبه صفقة هامة، من مجلس إدارة مسلي آل معمر، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 4 صفقات عالمية - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني.

وكشف كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة النصر والشرطة العراقي، مساء الأربعاء، عن أنه تحدث مع الإدارة، وطلب التعاقد مع مدافع أجنبي جديد.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن الموسم الرياضي 2023-2024 "طويل"؛ ولذلك يجب توفير عنصر أجنبي جديد في خط الدفاع، إلى جانب اللاعبين المحليين الحاليين؛ من أجل ضمان المنافسة على كافة الألقاب.

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وخلال المؤتمر، تم توجيه سؤال إلى كاسترو، بشأن أنباء رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

لويس كاسترو رد على هذا السؤال؛ قائلًا: "نعم سيغادر.. لكن سيرحل من الملعب إلى الفندق لإجراء عمليات الاستشفاء، ثم سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية".

وعن نهائي كأس الملك سلمان.. وجّه مدرب نادي النصر، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بأن لا ينتظروا تقديم الفريق، أداءً كبيرًا أو جميلًا، سواء كان المنافس الذي سيكون أمامهم الهلال أو الشباب؛ وذلك بسبب الإرهاق.

جدير بالذكر أن النصر، تأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ بعد الفوز على فريق الشرطة العراقي (1-0)، في المربع الذهبي.

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