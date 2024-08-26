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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | اتهامات جديدة لجويدو، وتطورات ملفتة في مستقبل تاليسكا وساديو ماني

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 أغسطس 2024.

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