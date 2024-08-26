أخبار النصر اليوم | اتهامات جديدة لجويدو، وتطورات ملفتة في مستقبل تاليسكا وساديو ماني

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 أغسطس 2024.
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هجوم لاذع على النجم البرتغالي
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