فيديو| لم يعد استفزازًا لرونالدو .. ميشايل يعتمد "احتفال كريستيانو" بعد عودته إلى فلامنجو!

ميشايل يتألق سريعًا مع فلامنجو..

لم يكن يقصد استفزاز كريستيانو، لقد صار احتفاله الرسمي. هكذا وقّع جناح الهلال السابق، ميشايل ديلجادو، على احتفاله بأول أهدافه في الملاعب البرازيلية، بعد عودته إلى صفوف فلامنجو.

وقضى ميشايل عامين و7 شهور في صفوف الهلال، قبل عودته إلى صفوف فلامنجو، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعقد حتى ديسمبر 2028، انضم ميشايل إلى فريقه السابق، حاملًا معه 6 ألقاب بقميص الزعيم، بين لقبين في الدوري السعودي، وآخرين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلهما في كأس الدرعية للسوبر السعودية، مع فضية كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وكأس الملك سلمان للأندية العربية.

ولم يحتج ميشايل طويلًا ليضع بصمته مع فلامنجو، حيث شارك في أولى مباراة بعد توقيع العقود، أمام ريد بول براجانتينو، في الدوري البرازيلي، بل وتمكن من إحراز أول أهداف المباراة في الدقيقة 16 بكرة رأسية في الشباك، ليحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو، ويقود فريقه للفوز بنتيجة (2-1).

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وتحدث ميشايل مسبقًا عن تقليده لاحتفال كريستيانو، قائلًا إنه عاهد زملاءه في الهلال بأنه سيحتفل على طريقة رونالدو، حال تسجيل هدف في شباك النصر، وهذا ما حدث، مضيفًا أن كريستيانو توجه إليه مستغربًا، وطالبه بعدم تقليد احتفاله، ولكنه سار وواصل المباراة.

وفي أول مؤتمر بعد توقيعه لفلامنجو، أعرب ميشايل عن سعادته بتجربته مع الهلال، مفتخرًا بفوزه على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في مواجهات أمام النصر وإنتر ميامي الأمريكي، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "أغلق اللعبة".