"رونالدو الحل الأفضل لإفساد المنظومة" .. محمد الشيخ يفتح النار على نجم النصر ويُبرر حديثه

هجوم لاذع على النجم البرتغالي

فتح الناقد الرياضي محمد الشيخ النار على كريستيانو رونالدو نجم النصر، واصفًا إياه بالحل الأفضل لإفساد منظومة أي فريق.

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رونالدو انضم للنصر في يناير 2022 وقد بدأ الحديث عن وجهته القادمة بعد نهاية عقده مع الفريق بانتهاء الموسم الجاري، حيث هناك عدة خيارات أبرزها تجديد عقده ومنها رحيله إلى نادٍ آخر في دوري روشن وأبعدها مغادرة السعودية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخ رأى في تصريحاته عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن رونالدو استفاد من النصر فنيًا ولم يُفده أبدًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يريد من الجميع أن يخدمه ويلعب لصالحه، مستشهدًا بحديثه عن فشله في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد بجانب عدم نجاحه في الفوز بأي لقب رسمي مع النصر.

وأضاف "رونالدو يلعب فقط لأجل أن يخدمه أي فريق يلعب معه، النصر أو غيره، لا يلعب لصالح الفريق، قد يُصبح هداف الدوري لكن لأن الفريق بالكامل يخدمه لهذا الهدف ودون أن يخدم هو هذا الفريق. لماذا فشل مع مانشستر يونايتد رغم حضور عديد النجوم بجانبه؟ لماذا فشل مع منتخب البرتغال في كأس العالم ويورو 2024؟ والجميع كان يقول أن تواجده مع المنتخب ظلم. سلسلة الفشل تلك لأن أي فريق يلعب له رونالدو يجب أن يعمل لصالحه".

أتم "إن أردت أن تُفسد منظومة فريق أدخل عليها كريستيانو رونالدو، سينجح كريستيانو ويفشل الفريق حتمًا. فنيًا، رونالدو استفاد والنصر خسر من تعاقدهما معًا، والدليل حديث الجمهور عن الحاجة لعديد اللاعبين الأجانب وتجاهل الحديث عن رونالدو وما يُقدمه".