فرص ساديو ماني تتضاءل .. الاتحاد يفاضل بين برازيلي وإيطالي لتعويض نجم النصر!

ميركاتو الاتحاد لم يتوقف ومفاوضات ماني مستمرة..

تواصل شركة نادي الاتحاد، مساعيها لتدعيم صفوفها قبل أسبوع من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، في ظل مطالبة الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع جناح جديد.

وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، باقترابه من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، على سبيل الإعارة، برفقة المدافع عبد الإله العمري، قبل أن يضع النصر شرطًا تسبب في تعثر إتمام الصفقة، وهو تكفل طرف ما برواتب اللاعبين، في ظل حصول ماني على 40 مليون يورو سنويًا، والعمري على 12.5 مليون ريال.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن المحادثات لا تزال جارية بشأن صفقة ساديو ماني، ولكن فرصة إتمام الصفقة تضاءلت بشكل كبير، في ظل رفض اللاعب الخطوة، ورغبته في الاستمرار مع النصر.

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ووضعت إدارة الاتحاد، نصب أعينها، التعاقد مع جناح أجنبي من مواليد 2003، حيث تفاضل بين جناحين، أحدهما برازيلي والآخر إيطالي، كما يجيد اللاعبان المُرشحان لعب مركز صانع الألعاب، وقد تنضم إليهما أسماءٌ أخرى قبل حسم اللاعب المطلوب، كما تدرس الإدارة ملفات عدد من المدافعين الأجانب، قبل اتخاذ قرار بالتعاقد مع أحدهم.

وانتزع الاتحاد فوزًا صعبًا على الخلود بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن السعودي (موسم 2024-2025)، ووقع حسام عوار على هدف اللقاء في الدقيقة 90+3، كما شهد اللقاء إصابة مدافع العميد، الإيطالي لويز فيليبي، خلال الربع ساعة الأولى.

وتعاقد الاتحاد مع عدد من الصفقات الجديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي، بضم الجناح الفرنسي موسى ديابي، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، فضلًا عن حامد الشنقيطي وصالح الشهري ومعاذ فقيهي.