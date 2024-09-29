أخبار النصر اليوم | رونالدو يحسم مستقبله، و5 عروض أوروبية لنواف العقيدي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 سبتمبر 2024.
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بسبب قلة الحضور .. مجلس جمهور النصر يتخذ قرارًا "سلبيًا" قبل مواجهة الريان القطري!
النصر يواجه الريان في دوري النخبة الآسيوية..
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موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على موعد مباراة النصر والريان في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
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الدون يدخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير المقبل..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
"أتمنى اللعب في الدوري السعودي" .. محمد أبو جبل يكشف علاقته بالنصر بعد أزمة الفيفا!
بعد أزمة تراجع النصر عن عقود أبو جبل..