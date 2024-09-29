حارس النصر يرحب بالرحيل .. الكشف عن هوية 5 عروض أوروبية لنواف العقيدي

الحارس كان سيرحل بالفعل عن النصر في الصيف الماضي..

يتهيأ نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر السعودي، لخوض تجربة احترافية في الشتاء المقبل، بحسب ما تؤكد عديد التقارير الصحفية السعودية، خاصةً وأن تلك الخطوة لم تكتمل في الصيف الماضي.

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العقيدي؛ العائد من إيقاف لمدة خمسة أشهر على خلفية التمرد على المنتخب السعودي، غائب عن المشهد في الموسم الجاري، على خلفية الإصابات.

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لكن صحيفة "الرياضية" كشفت ما يدور خلف الكواليس، فرغم إصابته التي أكدها وكيله مشعل السفاعي بالفعل إلا أن هذا لا يعيق دارسة ملف احترافه في أورروبا خلال الفترة المقبلة، مشددة على ترحيب نواف بخوض تجربة اللعب في القارة العجوز.

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"الرياضية" أكدت أن حارس العالمي كان قريبًا من الرحيل للدوري البلجيكي في الصيف الماضي، وتحديدًا لأحد الناديين أندرلخت أو سيركل بروج، لكن المحادثات تعثرت وقتها لضيق الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ثلاثة أندية برتغالية أبدت نيتها الجادة للتعاقد مع العقيدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لكنها لم تكشف عن أسماء ذلك الثلاثي.

يذكر أن السعودية بدأت نهجًا جديدًا في احتراف لاعبيها في الخارج منذ الصيف الماضي، إذ سمحت لثنائي الاتحاد مروان الصحفي وفيصل الغامدي للانتقال لبيرشكوت البلجيكي، فيما انضم سعود عبدالحميد؛ ظهير الهلال، لروما الإيطالي.