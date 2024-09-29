بسبب قلة الحضور .. مجلس جمهور النصر يتخذ قرارًا "سلبيًا" قبل مواجهة الريان القطري!

النصر يواجه الريان في دوري النخبة الآسيوية..

بطريقته الخاصة، كشف مجلس جمهور نادي النصر، عن مؤشر سلبي إزاء الحضور الجماهيري لمدرجات ملعب الأول بارك، من أجل مؤازرة الفريق والذي يستعد لخوض مواجهة آسيوية جديدة.

النصر بدأ يستعيد طريق انتصاراته، بعد تولي الإيطالي ستيفانو بيولي، مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، حيث تمكن الأصفر، من تحقيق العلامة الكاملة في أولى 3 مباريات، تحت قيادة بيولي، بعد فوزه على الاتفاق بنتيجة (3-0) في دوري روشن السعودي، ثم تجاوز عقبة الحزم بنتيجة (2-1)، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم عاد إلى الدوري، ليحقق فوزًا على الوحدة (2-0).

وكشف رئيس مجلس جمهور النصر، عن نبأ صادم لعشاق فارس نجد، على خلفية استعدادات الفريق لملاقاة الريان القطري، مساء الغد، قائلًا إنه قد يتم إلغاء بعض الأعمال الخاصة بمدرج النصر، في حالة قلة الحضور الجماهيري، وفقًا للإعلامي علي العنزي.

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في المقابل، أكد المسؤول النصراوي أن الوقت لا يزال مبكرًا، معربًا عن أمله بتواجد الجماهير بغزارة في المدرجات، خلال لقاء الريان، والذي يقام على ملعب الأول بارك، في التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وكان النصر قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتعادل مع الشرطة العراقي بنتيجة (1-1)، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، وهو اللقاء الذي كتب نهاية رحلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق.