أخبار النصر اليوم | سيماكان يسخر من منتقدي رحيله للسعودية، والجمهور يقسو على سعد اللذيذ

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 سبتمبر 2024.

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الداعم الأكبر للهلال أعاد الفضل لأصحابه في صفقة نجم الشباب

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الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

خامس صفقات العالمي الصيفية..

الفرنسي لم يتجاهل مهاجمي دوري روشن وخرج للرد بطريقته..

صاروخ ماديرا تهرب من سؤال عن مشاركته في كأس العالم 2026..

ابن النصر ينضم للهلال رسميًا..

رابع صفقات العالمي الصيفية..

هل اتبع الشباب اللوائح خلال فترة التفاوض مع الهلال والنصر؟