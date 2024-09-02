"خطوة نحو الاعتزال وما كان عليك التوقيع للنصر!" .. محمد سيماكان يسخر من منتقدي رحيله إلى السعودية

الفرنسي لم يتجاهل مهاجمي دوري روشن وخرج للرد بطريقته..

تعامل الفرنسي محمد سيماكان؛ الوافد الجديد لنادي النصر السعودي، بخفة ظل مع منتقدي خطوة انتقاله لدوري روشن، ساخرًا ممن وجهوا اللوم له.

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العالمي ضم الفرنسي أمس الإثنين، قادمًا من لايبزيج الألماني، لتدعيم دفاعه بجانب الإسباني إيميريك لابورت، الذي ضمه في الصيف الماضي، بعدما كان الدفاع ثغرة كبرى في صفوف الفريق طوال الموسم الماضي.

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وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر سيماكان فيديو تظهر خلاله بعض التعليقات الناقدة له على غرار: "خطوة تعني التقاعد في سن الـ24"، "أنت شاب ما كان عليك التوقيع للنصر أبدًا"، "موهبة ضائعة"، "فضل المال" وغيرها من التعليقات السلبية.

وظهر المدافع الفرنسي في الفيديو وهو يتراقص على نغمات موسيقية، ظاهرًا في صورة غير المبالي بنظرة البعض لقراره.

يذكر أن العالمي خلال الصيف الجاري كان قد تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، الجناحين البرازيليين ويسلي وأنجيلو جابرييل، والظهير الأيسر المحلي سالم النجدي.