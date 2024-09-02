كريستيانو رونالدو: البرتغال انتصرت في يورو 2024 ولن احترم مدربي في حالة واحدة فقط

صاروخ ماديرا تهرب من سؤال عن مشاركته في كأس العالم 2026..

أكد كريستيانو رونالدو؛ قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي حاليًا، مخلفًا الكثيرين الرأي حول مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

الدون يخوض معسكرًا حاليًا مع البرتغال، استعدادًا لمواجهتي كرواتيا واسكتلندا، في الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية، يومي الخامس والثامن من سبتمبر الجاري.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده: "أعرف ما عليّ القيام به، سأواصل مسيرتي، فأنا أنظر بإيجابية تجاه الحاضر، وأشعر بالسعادة تجاه ما أقوم به، سأفكر دائمًا في اللعب بشكل أساسي، لكن في الوقت نفسه أحترم قرار مدربي دائمًا، طالما هناك أخلاقيات مهنية، سأستمر في احترامي للمدربين، إنما إن حدث عكس ذلك، فسيثار بعض الجدل (يضحك)".

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بسؤاله عن مواصلة مسيرته الدولية حتى كأس العالم 2026، علق: "أفكر في الاستمتاع باللحظة الحالية فقط!".

وانتقل صاروخ ماديرا للحديث عن مشاركة بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ودعها من ربع النهائي بالهزيمة أمام فرنسا..

"لم تكن مشاركة مخيبة للآمال، كانت جزءًا من نمو الفريق، نحتاج لبعض الوقت، لإعادة البناء، لذا في رأيي كانت مشاركة إيجابية، بالطبع لا نحب الخسارة، لكن في الوقت نفسه لا أرى أننا أخفقنا، بل أعتقد أننا انتصرنا!".

وتابع: "إذا سارت الأمور بشكل جيد دائمًا، لن نتطور، نحن نتعلم من الخسائر سواء في كرة القدم أو الحياة، وعليك أن تعرف كيف تواجه تلك اللحظات السيئة بتفاؤل، تلك هي الحياة".

وبشأن ما إذا فكر في الاعتزال الدولي بعد وداع اليورو، أجاب: "لا على الإطلاق، لم يخطر ببالي قط، البطولة منحتني دافع أكبر للاستمرار في الملاعب، ما حدث طبيعي؛ هناك مباريات لن أسجل بها، هذا جزء من اللعبة وليس مشكلة، أنا لا أضع نفسي رهينة لهاجس التهديف، الأهداف ستأتي بشكل طبيعي".