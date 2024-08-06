أخبار النصر اليوم | تصريحات مثيرة لتوني كروس عن رونالدو، وغياب نجم الوسط عن السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 أغسطس 2024.

النصر لم يُبرم سوى صفقة واحدة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري

تعرف على موعد مباراة النصر وألميريا الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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كأس السوبر السعودي ينطلق في الـ13 من أغسطس الجاري

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

النجم الألماني رفض السير على خطى صاروخ ماديرا..

جديد ميركاتو نادي الهلال..

هل هناك مساعٍ جادة لإضعاف الهلال؟