تعرف على موعد مباراة النصر وألميريا الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والذي انتقل من البرتغال إلى إسبانيا لخوض مباراتين، والتي أنتهت أولهما بالهزيمة أمام غرناطة.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي أمام ألميريا الإسباني في آخر التجارب الودية على استاد ألبوفيرا.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر وألميريا الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة النصر وألميريا الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة النصر وألميريا الودية، هو يوم الخميس 8 أغسطس 2024، على ملعب مديترنيانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة لقاء النصر وألميريا عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - ألميريا الخميس 8 أغسطس 2024،

20:30 مصر والسعودية تطبيق STC مديترنيانو

تشكيل النصر المتوقع لمباراة ألميريا الودية التحضيرية لموسم 2024-2025: