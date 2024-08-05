"هو يعلم ذلك تمامًا" .. توني كروس: كريستيانو رونالدو تغير منذ الرحيل عن ريال مدريد!

النجم الألماني رفض السير على خطى صاروخ ماديرا..

تحدث الألماني توني كروس؛ نجم ريال مدريد المعتزل حديثًا، عن صديقه السابق في الميرنجي البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مؤكدًا أن فقد الكثير منذ رحيله عن الدوري الإسباني.

الدون غادر النادي الملكي في صيف 2018 بعد تسع سنوات في صفوفه، حقق خلالها عديد البطولات، ليمثل بعدها يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرًا النصر الذي انضم له في شتاء 2023.

وعن مسيرة صاروخ ماديرا، قال كروس خلال تصريحاته لمجلة "كيكر": "بعد مغادرة ريال مدريد، لم يعد رونالدو كما كان، هو مدمن للنجاح وحصد الألقاب وهو ما كان يجده في ريال مدريد، أنا متأكد أنه يرى الأمر بنفس هذه الطريقة، فعلاقتي به رائعة، ما زلنا على تواصل مستمر".

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وأضاف: "رونالدو قرر عدم الاعتزال وهو على القمة مثل 95% من اللاعبين، لقد فضل الاستمتاع بكرة القدم لفترة أطول، وهذه طريقة جيدة للمضي قدمًا، لكن أنا اخترت الاعتزال المبكر مثل البعض".

يذكر أن الدون حقق خمس بطولات فقط منذ الرحيل عن النادي الإسباني، جميعها مع السيدة العجوز، فيما خرج بمواسم صفرية مع الشياطين الحمر والعالمي -حتى الآن-.