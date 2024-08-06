خاص | الإعلان الرسمي خلال ساعات .. النصر ينجح أخيرًا بالتخلص من أحد أجانبه

النصر لم يُبرم سوى صفقة واحدة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري

نجح النصر أخيرًا في التخلص من أحد لاعبيه الأجانب، وذلك بالتوصل لاتفاق مع أحد أندية دوري روشن السعودي على انتقاله.



الحديث حول لاعب الوسط، سيكو فوفانا، الذي قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى الاتفاق وارتبط مؤخرًا بالبقاء مع النواخذة والانتقال إلى الدوري التركي.



مصادر موقع كووورة أفادت أن الاتفاق والنصر توصلا لاتفاق حول انتقال فوفانا للأول بالإعارة لموسم واحد، وذلك تلبية لطلب المدير الفني ستيفن جيرارد.



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وأوضحت المصادر أن الصفقة ستُعلن رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة وسينضم اللاعب الإيفواري لتدريبات ناديه الجديد فور الانتهاء من إجراءات الانتقال رسميًا.



النصر يُحاول التخلص من بعض أجانبه لإبرام صفقات جديدة، حيث لم يتعاقد هذا الصيف سوى مع الحارس البرازيلي بينتو وهو ما أصاب جماهيره بالغضب والاستياء.



يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا لعب 33 مباراة في جميع بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.