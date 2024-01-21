أخبار النصر اليوم | رسالة استياء من كريستيانو رونالدو ومطالب بطرد نجم العالمي من السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ21 من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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استقبال تاريخي في الصين

وصلت بعثة النصر ظهر اليوم، إلى الصين استعدادًا لخوض جولة الصين الودية، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن الحالية، في ظل انطلاق منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وحظى لاعبو العالمي وتحديدًا البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال تاريخي، إذ احتشد الآلاف في المطار مرتدين قمصان أندية الدون السابق كريال مدريد ومانشستر يونايتد، بجانب النصر، سعيًا لتوقيع البرتغالي عليها.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين خلال تلك الجولة، إذ يواجه شنجهاي وتشجاينج يومي 24 و28 من يناير الجاري على الترتيب.

لا مجال لاستفزازه حاليًا .. ساديو ماني عن موقف محمد صلاح مع مصر: أشعر به تمامًا!

بعث السنغالي ساديو ماني؛ قائد منتخب السنغال ومحترف النصر السعودي، برسالة لمحمد صلاح؛ قائد منتخب مصر وزميله السابق في ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة خلال كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. (طالع التفاصيل)

وكيل فوفانا: هذا موقفنا من البقاء في النصر ولدينا عرضين سعوديين بالفعل

مع زيادة الجدل حول الإيفواري سيكو فوفانا؛ محترف النصر السعودي، كان لا بد على وكيله أن يوضح الصورة في ظل انشغال الأول بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. (طالع التفاصيل)

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عن موعد اعتزاله وطريقة معاملته في السعودية .. كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهير البرتغال بتصريحات صادمة

تحدث كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، عن خططه في السنوات المقبلة، في حديث ربما يكون صادمًا بعض الشيء لجماهير البرتغال، التي تنتظر عودته من جديد، لإنهاء مسيرته في سبورتنج لشبونة؛ حيث كانت نقطة انطلاقته نحو كبرى الدوريات الأوروبية. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو عن فترة مانشستر يونايتد: كنت ضائعًا وهذا الشخص أنقذني!

لم يتهرب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من الاعتراف بأنه كان كالـ"الضائع" خلال فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، لكنه كشف عن أكثر شخص أثر فيه، كي يستعيد من جديد بريقه. (طالع التفاصيل)

"اعتدت على ذلك ولكن!" .. كريستيانو رونالدو يقتحم جدل "ذا بيست" برسالة استنكارية لليونيل ميسي

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على فوز "منافسه لسنوات طوال" الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل "ذا بيست 2023"، مستنكرًا الأمر، مطالبًا الجميع بالعودة للأرقام. (طالع التفاصيل)

إيذاء جسدي وخلق الأزمات .. كواليس مثيرة تُكشف لأول مرة في قضية حمدالله والنصر!

الكشف عن كواليس نارية في قضية حمد الله والنصر التي انتهت بالصلح. (طالع التفاصيل)

لابورت يسدد فاتورة تصريحاته.. "اطردوه خارج السعودية وعذر المترجم أقبح من الذنب!"

تحول النجم الإسباني إيمريك لابورت، لاعب النصر، إلى محور الحديث والمناوشات بين الجماهير السعودية، بعد تصريحاته الهجومية ضد النظام في الدوري السعودي، والتي خرج ونفاها في وقت لاحق مؤكدًا وجود خطأ في الترجمة ومطالبًا أنصاره بعدم تصديق هذه "الأكاذيب". (طالع التفاصيل)

بحرف واحد .. لابورت يرد على حواره المثير للجدل ضد الدوري السعودي

علق الإسباني إيميريك لابورت، لاعب النصر، على التصريحات التي نُسبت له والتي هاجم خلالها الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

"هذا أمر مُحزن لكم".. ساديو ماني: أستمتع بكل دقيقة في السعودية

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، سعادته باللعب في المملكة، نافيًا ادعاء أنه يحظى باهتمام أقل مما كان خلال سنوات احترافه في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا. (طالع التفاصيل)

رونالدو يرشح رفيقه في مانشستر يونايتد وريال مدريد للانتقال إلى النصر.. والضحية فوفانا!

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد نجوم مانشستر يونايتد من الانتقال إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

"يأخذون الأمور باستخفاف والعديد غير راضين" .. هجوم شرس من لابورت على الكرة السعودية

كشف النجم الإسباني إيميريك لابورت، لاعب النصر السعودي، عن تفاصيل تجربته داخل المملكة خلال الـ6 أشهر الماضية، منذ انضمامه إلى العالمي قادمًا من مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

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