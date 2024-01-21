لا مجال لاستفزازه حاليًا .. ساديو ماني عن موقف محمد صلاح مع مصر: أشعر به تمامًا!

رسالة من قائد السنغال لقائد مصر ورفيقه السابق في ليفربول..

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بعث السنغالي ساديو ماني؛ قائد منتخب السنغال ومحترف النصر السعودي، برسالة لمحمد صلاح؛ قائد منتخب مصر وزميله السابق في ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة خلال كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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مو أصيب خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات، في العضلة الخلفية، لكن حتى الآن لم يتحدد موقفه تمامًا، لكن ما هو مؤكد أنه سيغيب عن مواجهة الجولة الثالثة أمام الرأس الأخضر؛ المقرر إقامتها غدًا الإثنين.

وبينما كان ماني يستفز صلاح في أوقات المنافسة الدولية بينهما، خاصةً وأنه خطف من الفراعنة لقب إفريقيا عام 2021، وأطاح بهم من التأهل لكأس العالم قطر 2022، بعث له هذه المرة رسالة تضامن ومواساة..

وقال أسد التيرانجا في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس": "أشعر بالأسف تجاه صلاح، مع الأسف الإصابات جزء من كرة القدم، بالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، والإصابة شيء خارج عن إرادته، للأسف عليه أن يتعامل مع هذا الوضع".

وأضاف: "أنا أشعر بما يشعر به حاليًا، حزين من أجله، لأنني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل المونديال بأسبوع، وغبت بسببها عن الحدث العالمي".

جدير بالذكر أن السنغال تتصدر مجموعتها العلامة الكاملة (6 نقاط من أول جولتين) متفوقة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيها؛ غينيا (4 نقاط)، الكاميرون (نقطة وحيدة)، وجامبيا (0 نقاط).

أما الفراعنة فيحلون في المركز الثاني بمجموعتهم بنقطتين فقط، خلف الرأس الأخضر (6 نقاط)، ومتفوقين على غانا (نقطة وحيدة)، وموزمبيق (نقطة وحيدة).

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