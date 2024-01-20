رونالدو يرشح رفيقه في مانشستر يونايتد وريال مدريد للانتقال إلى النصر.. والضحية فوفانا!

كاسترو وإدارة العالمي في حيرة

SHAHID

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد نجوم مانشستر يونايتد من الانتقال إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي تقرير لشبكة "فوت ميركاتو" حول موقف سيكو فوفانا لاعب النصر، ذكرت مصادر أخرى أن إدارة العالمي، ترغب في التعاقد مع كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد، بناء على طلب زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وتخطط إدارة النصر للتخلي عن خدمات سيكو فوفانا، الذي لديه أكثر من عرض في الفترة الحالية سواء داخل السعودية (الاتفاق والشباب) أو خارجها، وذلك من أجل إعادة قيد الحارس ديفيد أوسبينا –العائد من الإصابة- في قائمة الفريق، التي لا تتسع لأكثر من 8 محترفين، وفقًا للوائح الدوري السعودي.

وسبق أن تزامل رونالدو مع كاسيميرو في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، حيث رشحه "الدون"، لإدارة النادي السعودي من أجل الاستعانة بخدماته خلال شهر يناير الجاري، لدعم خط وسط النصر في المرحلة المقبلة.

وقالت "فوت ميركاتو": "علمت مصادرنا أن لاعب الوسط البرازيلي مهتم بخوض هذا التحدي الجديد. وفي كلتا الحالتين، كان الانفصال عن سيكو فوفانا قرارًا معقدًا بالنسبة للويس كاسترو وناديه".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم، حيث يخوض الفريق منافسة شرسة مع الهلال على لقب الدوري السعودي، كما أنه يسير بخطوات ثابتة في دوري أبطال آسيا.

SHAHID