بحرف واحد .. لابورت يرد على حواره المثير للجدل ضد الدوري السعودي

هجوم شرس من الجماهير السعودية على لابورت

SHAHID

علق الإسباني إيميريك لابورت، لاعب النصر، على التصريحات التي نُسبت له والتي هاجم خلالها الدوري السعودي.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية حوارًا كاملًا لنجم مانشستر سيتي السابق، تحدث خلالها عن سلبيات في الكرة السعودية، مؤكدًا أن هناك لاعبين بدوري روشن غير راضين عن طريقة التعامل معهم.

وانتقد لابورت بعض التصرفات في التعامل مع المسؤولين بالسعودية، قائلًا: "في الحياة اليومية يأخذون كل شيء باستخفاف. الإنذار الذي توجهه لهم لا يهمهم. أنت تتفاوض على شيء ما ثم لا يقبلونه بعد التوقيع عليه، إنه أمر مزعج بعض الشيء لم أجده في أوروبا بالطبع".

وواجه لابورت هجومًا شرسًا من الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا إدارة النصر بالتحقيق معه بشأن هذه التصريحات، لكن اللاعب الإسباني سريعًا ما خرج برد جديد.

وعلق لابورت على منشور أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، يبرز تصريحاته التي انتقد خلالها الدوري السعودي، مكتفيًا بوضع علامة "X" نافيًا هذه التصريحات التي نُسبت له.

وأتبع لابورت التغريدة بمقطع فيديو "لايف"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قال خلاله: "صحيح أن بعض التصريحات التي قلتها كانت في لحظة لم أفكر خلالها كثيرًا ولكن على أي حال الترجمة إلى بعض اللغات لم تكن صحيحة. أنا سعيد في السعودية والناس رائعين هنا، لم أتوقع منكم تصديق هذه التصريحات.. كونوا هادئين عندما سماع أي شيء".

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وكان لابورت (29 عامًا)، قد انتقل إلى النصر السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ويسير بشكل جيد مع "العالمي"، حيث خاض 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

SHAHID