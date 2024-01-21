"اعتدت على ذلك ولكن!" .. كريستيانو رونالدو يقتحم جدل "ذا بيست" برسالة استنكارية لليونيل ميسي!

ماذا قال رونالدو عن فوز ميسي بجائزة "ذا بيست"؟

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على فوز "منافسه لسنوات طوال" الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل "ذا بيست 2023"، مستنكرًا الأمر، مطالبًا الجميع بالعودة للأرقام.

ليو توج مؤخرًا بالجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2023، وهو ما أثار استياء الكثيرين كونه لم يقدم شيئًا يذكر خلال ذاك العام، إثر نشاطه في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي "المتواضع".

هذا الجدل اقتحمه رونالدو بشكل رسمي بعدما توج بثلاث جوائز من جلوب سوكر في دبي كأفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الدون خلال تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "أنا معتاد على ذلك، وأعرف كيف تحسم هذه الجوائز، بصراحة لم أشاهد حفل الأفضل، لكن أعتقد أن تلك الجوائز قد فقدت مصداقيتها بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكلمه!

"كلامي لا يعني أن ميسي لا يستحق الجائزة أو هالاند أو حتى مبابي، أنا ببساطة لم أعد أؤمن بهذه الجوائز، ليس لأنني حصدت جوائز جلوب سوكر، لكن هذه هي الحقيقة المدعمة بالأرقام، والأرقام لا تكذب، فهم لا يمكنهم سحب مني هذه الجوائز، لأنها واقعية، وهذا ما يجعلني أكثر سعادة، لأن الأرقام حقائق".

وأضاف بشأن توقعاته لمدى صعوبة فوزه بالكرة الذهبية من جديد بعد انتقاله للسعودية: "أنا دائمًا ما أفكر في فريقي ومنتخب بلدي أولًا وليس في الجوائز الفردية، فالجوائز تأتي بعد موسم جيد، لذا لا أفكر بها كثيرًا صراحةً، فكما قلت لقد أحرزت 54 هدفًا خلال عام 2023، قد يرى البعض أن الأمر كان أسهل لأنني ألعب في السعودية، لكن محترفو كرة القدم يعرفون جيدًا صعوبة إحراز الأهداف سواء في السعودية أو إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال، فالهدف هو الهدف في كل العالم، لذا أشعر بفخر كبير لتغلبي على هالاند ومبابي وهاري كين".