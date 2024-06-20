أخبار النصر اليوم | رحيل مساعد لويس كاسترو .. واستهداف مدافع روما

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 20 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الطريق مفتوح أمام النصر .. راموس يضع نقطة النهاية لرحلته مع إشبيلية

كتب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، نقطة النهاية مع إشبيلية، بعد إعلانه الرحيل عن بيته القديم بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة سعيدة للهلال والنصر .. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن "تقليص قوائم الأندية" قبل النخبة الآسيوية

سطر جديد في سجل قضية القرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"حان وقت الانفصال" .. رفيق كاسترو يغادر النصر ويعود إلى الدوري البرتغالي!

يشهد نادي النصر، رحيل أحد عناصر الجهاز الفني المعاون للبرتغالي لويس كاسترو، خلال الموسم الرياضي الجديد. "اقرأ التفاصيل"

"اللي يقولون ما يخدم المنظومة راح يحذفون تغريداتهم" .. إعلامي يحسم الجدل حول رحيل تاليسكا عن النصر

أصبح أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، قريبًا من البقاء في قلعة العالمي، ليصبح مسلسل مستقبل البرازيلي من نهايته، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبله. "اقرأ التفاصيل"

يقوم بتقييمه حاليًا .. مدافع روما يتلقى عرضًا من النصر وفريق سعودي آخر

يحاول نادي النصر خلال الوقت الحالي حسم التعاقد مع مدافع مميز استعدادًا للموسم المقبل، ليلعب بجوار الإسباني إيمريك لابورت. "اقرأ التفاصيل"

الدرعية يواصل اصطياد الكبار.. ويفاوض نجم النصر بعد الهلال!

وضع نادي الدرعية، الذي ينشط في منافسات دوري الدرجة الثانية، هدفًا جديدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وهذه المرة من النصر. "اقرأ التفاصيل"

ليس الاتحاد .. عملاق سعودي فاوض كييزا الموسم الماضي ولكن كبديل لصفقة فاشلة!

كشف الإعلامي السعودي متعب بن عبد الله حقيقة مفاوضات انتقال نجم يوفنتوس وإيطاليا فيديريكو كييزا خلال الصيف الماضي. "اقرأ التفاصيل"

هجوم سعودي على الدوري الإنجليزي.. الاتحاد يريد نجم وست هام والنصر يراقب فيرنانديش!

قرر نادي الاتحاد السعودي الدخول في محادثات مع نظيره الإنجليزي وست هام، من أجل التعاقد مع لاعبه الغاني محمد قدوس بالميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"