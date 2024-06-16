ليس الاتحاد .. عملاق سعودي فاوض كييزا الموسم الماضي ولكن كبديل لصفقة فاشلة!

نجم يوفنتوس تألق في افتتاح مشوار إيطاليا باليورو

كشف الإعلامي السعودي متعب بن عبد الله حقيقة مفاوضات انتقال نجم يوفنتوس وإيطاليا فيديريكو كييزا خلال الصيف الماضي.

كييزا تألق وكان أحد نجوم إيطاليا في الانتصار مساء السبت على ألبانيا بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار الأتزوري بأمم أوروبا 2024 بألمانيا عقب موسم معقد مع يوفنتوس.

وتراجع مستوى الجناح الإيطالي رفقة السيدة العجوز بالموسم الماضي، وخرجت تقارير عن استغناء المدرب الجديد تياجو موتا عن خدماته، وسط ربط بليفربول، نيوكاسل، والاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب بن عبد الله، الاهتمام السعودي بضم كييزا من نادي النصر وليس الاتحاد، وكان حاضراً في الصيف الماضي عندما حاول ضمه كبديل للصفقة التي لم تكلل بالنجاح أيضاً وهي موسى ديابي من أستون فيلا.

وحاول النصر ضم الجناح الفرنسي لفيلا، ولكن النادي الإنجليزي تمسك بلاعبه، ليوقع النصر مع ساديو ماني من صفوف بايرن ميونخ.