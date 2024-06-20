"حان وقت الانفصال" .. رفيق كاسترو يغادر النصر ويعود إلى الدوري البرتغالي!

بعد شراكة عمل 5 سنوات..

يشهد نادي النصر، رحيل أحد عناصر الجهاز الفني المعاون للبرتغالي لويس كاسترو، خلال الموسم الرياضي الجديد.

ويحضّر النصر للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الأصفر في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، فضلًا عن دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق نسختها الأولى بنظامها المُحدث من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة OJOGO البرتغالية، أن جواو برانداو (41 عامًا)، قد تم اختياره من قِبل مجلس إدارة نادي بورتو الجديد، ليقود الإدارة الفنية للفريق الثاني بالنادي، خلفًا لأنطونيو فولها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير أن برانداو قرر العودة إلى بلاده، بعد خمس سنوات من الرحيل عن بورتو، كمساعد لروي باروس، وأيضًا في فترة القيادة الفنية بصورة مؤقتة بعد رحيل لوبيتيجي، ليرافق لويس كاسترو خلال فتراته في شاختار دونيتسيك الأوكراني، والدحيل القطري، وبوتافوجو البرازيلي، ثم النصر.

وتولى برانداو تدريب فريق الشباب بنادي بورتو، في موسم 2016، وقاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، قبل الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، حيث أشرف على ديوجو كوستا ودالوت وديوجو وفيتينيا، كما قضى فترات في أكاديميكا وأروكا، كجزء من الفريق الفني لبيدرو إيمانويل.

وكان برانداو قد شارك كاسترو، في إنجاز تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يختتم الأصفر موسم 2023-2024، في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.