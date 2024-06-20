مفاجأة سعيدة للهلال والنصر .. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن "تقليص قوائم الأندية" قبل النخبة الآسيوية

تقليص قوائم أندية دوري روشن إلى 25 لاعبًا..

سطر جديد في سجل قضية القرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي المُقبل.

وقرر الاتحاد السعودي، تقليص قوائم أندية دوري روشن إلى 25 لاعبًا، بدلًا من 30، فضلًا عن زيادة عدد الأجانب في قائمة كل نادٍ، إلى 10 أجانب، شرط التعاقد مع لاعبين اثنين غير سعوديين، من مواليد 2003 فما بعد.

وأبدى ناديا الهلال والنصر، اعتراضهما على قرار اتحاد الكرة، في وقت سابق، رغم تأييد باقي أندية دوري روشن؛ حيث أوضح الهلال أنه سيكون في ورطة كبرى، في ظل حاجته لعدد كبير من اللاعبين، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، فيما أكد النصر أنه يرفض تقليص عدد اللاعبين، في ظل ازدياد عدد المباريات، ومشاركته في كأس السوبر ودوري النخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الجزيرة"، أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل قرار تقليص عدد قوائم أندية دوري روشن، إلى موسم 2025-2026، وهو الأمر الذي قد يُمثل انفراجة في أزمة قطبي الرياض.

ومن المقرر أن يشهد دوري روشن السعودي، في موسمه الجديد، مشاركة أندية (الهلال، النصر، الأهلي، التعاون، الاتحاد، الاتفاق، الفتح، الشباب، الفيحاء، ضمك، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود)، فضلًا عن الثلاثي الصاعد من دوري يلو (القادسية، العروبة، الخلود).