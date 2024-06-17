الطريق مفتوح أمام النصر .. راموس يضع نقطة النهاية لرحلته مع إشبيلية

المدافع المخضرم يودع بيته القديم في مؤتمر صحفي

كتب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، نقطة النهاية مع إشبيلية، بعد إعلانه الرحيل عن بيته القديم بشكل رسمي.

وحاول إشبيلية خلال الفترة الماضية، إقناع راموس بالاستمرار لموسم آخر، لكن المدافع التاريخي للكرة الإسبانية قرر أخيرًا تغيير المشهد بعد موسم تراجع فيه طموح فريق إشبيلية خطوة إلى الوراء وأنهاه في المركز ال14 بالليجا.

ونشر نادي إشبيلية بيانًا لوداع قائد الفريق "أبلغ راموس، إدارة النادي، بأنه لن يستمر في الموسم المقبل، بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى الفريق الذي نشأ فيه كلاعب".

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وأضاف "لعب راموس 37 مباراة في الموسم المنصرم، بمجموع 3301 دقيقة، وأحرز 7 أهداف".

وتابع البيان "يود النادي أن يشكر راموس على التزامه وقيادته وتفانيه الكامل، ونتمنى له التوفيق في تحديه الاحترافي القادم".

واختتم "سيودع راموس، النادي، غدًا الثلاثاء، عبر مؤتمر في قاعة الصحافة بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وسيكون برفقته رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو".

ولم يكشف راموس حتى الآن عن وجهته الجديد، بينما ربطت تقارير صحفية اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل، من أجل اللعب بجوار صديقه المقرب كريستيانو رونالدو.