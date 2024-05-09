أخبار النصر اليوم | تهديد مسؤول بعقوبة جنائية ورونالدو يرفض الانسحاب أمام الأخدود

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 9 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 9 مايو 2024

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ردًا على نفي المريسل .. النصر يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد!

نفى الإعلامي عبد العزيز المريسل منذ أيام، دخول نادي النصر في مفاوضات مع أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال صيف 2024. (طالع التفاصيل)

"18 تعيينًا دفعة واحدة" .. قرار تاريخي من الرابطة لأندية دوري روشن في الموسم الجديد

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، اتخاذ قرار تاريخي جديد، من أجل تعميمه على أندية دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

بين ريال مدريد، إنتر والدوري السعودي .. ناتشو يحسم موقفه!

أزاح ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الضباب حول مستقبله المعلق بين تجديد عقده والبقاء مع ناديه أو الرحيل لوجهة أخرى، إذ حسم موقفه تمامًا ولا ينتظر للإعلان رسميًا عنه سوى انتهاء الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

"السجن ينتظره" .. مسؤول النصر يواجه عقوبة جنائية في إيطاليا!

كشف الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو، عن صدمة قوية لجماهير نادي النصر، حول عقوبة جنائية تهدد الرئيس التنفيذي للنادي، جويدو فينجا، تعود إلى فترة عمله مع نادي روما. (طالع التفاصيل)

ليس ريال مدريد .. النصر هو المذنب الحقيقي في حرمان ليفربول من "مكافآت" ساديو ماني

لم يتأهل ليفربول للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الماضي، لكنه كان يأمل في تحقيق استفادة مالية طفيفة من مهاجمه السابق ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

بعيدًا عن كرة القدم .. الكشف عن خطوة مسلي آل معمر "الاستثمارية" بعد النصر

أصبح مسلي آل معمر على بعد خطوات من نهاية رحلته مع رئاسة شركة نادي النصر، حيث تُشير جميع الأخبار إلى أنه لن يترشح مرة أخرى لهذا المنصب، ليتوجه إلى خطوة استثمارية أخرى بعيدة عن كرة القدم. (طالع التفاصيل)

"مثل وليد؟" .. شقيق الفراج يكشف ميوله الهلالية ويرشح رونالدو والبليهي لتمثيل دور كوميدي!

كشف الفنان خالد الفراج، عن انتمائه لنادي الهلال، متحدثًا عن شقيقه، الإعلامي الرياضي وليد الفراج، والذي وصفه بأنه "ملهمه" أن يكون أخيه. (طالع التفاصيل)

هل يلحق بديربي النصر؟ تطور جديد بشأن حالة سالم الدوسري

يسابق النجم سالم الدوسري الوقت من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء غيابه أمام الأخدود .. كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهير النصر!

ترددت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول احتمالية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الأخدود. (طالع التفاصيل)

"الإصابة مع النصر حرمتني من حلمي الأكبر" .. أندرسون تاليسكا: انتظروا مشروعي الضخم!

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، عن طبيعة علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع رسم ملامح "مستقبله"، في عالم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

أتعشقون الجدل دائمًا؟ "أغلى الكؤوس" لم يسلم من سقطات الكرة السعودية أمام العالم!

يبدو أن القائمين على الكرة السعودية اعتادوا على إثارة الجدل دائمًا، ويرفضون أن ينتهي الموسم دون أن تتم إثارة الجدل بين الجماهير والمدربين والأندية، فالأمر طال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"! (طالع التفاصيل)

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"عندما تصلح النساء ما أفسده الرجال في كرة القدم" .. النصر مثل برشلونة و"بعبع" ريال مدريد!

"ما يفسده الرجال تصلحه النساء".. نعم؛ هذا هو واقع العديد من الأندية العملاقة، في السنوات القليلة الماضية، وخاصة خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

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