ردًا على نفي المريسل .. النصر يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد!

هل ينتقل نجم مانشستر يونايتد إلى النصر؟

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نفى الإعلامي عبد العزيز المريسل منذ أيام، دخول نادي النصر في مفاوضات مع أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال صيف 2024.

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المريسل رد على خبر موقع "تيم توك" عبر حسابه على منصة "إكس" حيث أكد على أن النصر لا يتفاوض مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، وأن وصول العرض أمر مستحيل.

ولكن موقع "CaughtOffside" أكد على أن هناك محادثات بالفعل من جانب نادي النصر مع وكلاء كاسيميرو المنفتح أمام فكرة رحيله عن مانشستر يونايتد خلال الصيف القادم.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يقدم نادي النصر عرض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من أجل ضم كاسيميرو، والتوقيع على عقد مدته 3 سنوات قادمة.

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كاسيميرو لم يقرر حتى الآن مستقبله، ولكن الشعور المتزايد بداخله هو أنه من الممكن الانفصال عن مانشستر يونايتد الصيف القادم، كما أن هذا الخبر سيجعل مشجعي النادي الإنجليزي يشعرون بارتياح، وفقًا لما ذكره الموقع.

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