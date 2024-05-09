"السجن ينتظره" .. مسؤول النصر يواجه عقوبة جنائية في إيطاليا!

ماذا يحدث في النصر؟

كشف الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو، عن صدمة قوية لجماهير نادي النصر، حول عقوبة جنائية تهدد الرئيس التنفيذي للنادي، جويدو فينجا، تعود إلى فترة عمله مع نادي روما.

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وأوضح إيتيرنو، عبر برنامج "في المرمى"، أن التحقيقات الجارية تتعلق بفترة رئاسة جيسم بالوتا لنادي روما، وبعض الشخصيات التي تعمل معه، وفينجا يواجه اتهامات بتحقيق مكاسب غير شرعية، تتعلق بزيادة القيمة السوقية بشكل وهمي، ومشابهة لما تعرض له نادي يوفنتوس، فيما يتعلق بعمليات شراء وبيع اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف سيموني أنه ليس هناك إفصاح علني حول التحقيقات والأسماء بعد، والنظام الإيطالي مُحير قليلًا، ولكن المعلومات أوردت للوسائل الإعلامية، وربما يواجهون محاكمة، ولكن لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى تلك اللحظة، مبينًا أن العقوبات قد تصل إلى السجن، لمدة تتراوح بين عام و6 أعوام، مع غرامة مالية تتراوح من 20 ألف وحتى 5 ملايين يورو، في حالة ثبوت الإدانة.

وأوضح إيتيرنو أن القضايا المُتهم فيها تنفيذي النصر، لا يستغرق إصدار الأحكام فيها وقتًا طويلًا، وقد يُصدر الحكم خلال بضعة أسابيع، مبينًا أنه تم الحكم على فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق لنادي توتنام الإنجليزي، من قِبل العدالة الرياضية، بالإيقاف لمدة عامين، عن ممارسة الأنشطة الرياضية، وقد يتم فرض عقوبات مشابهة على الشخصيات التي تثبت إدارتها في المكاسب غير الشرعية.

ونوه إيتيرنو بأن الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تفاصيل أكثر، بعد ورود معلومات من قِبل المدعي العام بإدانة إدارة روما حول المكاسب الوهمية، مضيفًا أن التحقيقات والعقوبات المحتملة لن تشمل العائلة المالكة الحالية لنادي روما.

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وأعلن نادي النصر عن تعيين جويدو فينجا، رئيسًا تنفيذيًا للنادي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بناءً على امتلاكه خبرة علمية ورياضية تعود إلى أكثر من 25 عامًا، والتي كانت أبرزها في نادي روما؛ حيث تدرج في العديد من المناصب في النادي منذ عام 2013، حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي في 2018.